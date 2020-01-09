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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Имущество Асель Кодурановой не арестовывали

Арест на имущество депутата фракции СДПК Асель Кодурановой не наложен. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии социал-демократов Кундуз Жолдубаева. 

По ее словам, причина в том, что у нардепа нет зарегистрированных на нее жилья и машин. Асель Кодуранову подозревают в захвате заложников и в попытке насильственного захвата власти. Она находится под домашним арестом до 9 февраля по решению суда.

Асель Кодуранова, как и другие подследственные  Ирина Карамушкина и Кундуз Жолдубаева, изучает результаты экспертиз.  Следствие по делу о событиях в Кой-Таше входит в завершающую стадию
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