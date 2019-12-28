01:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест

Депутата парламента Асель Кодуранову отпустили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что сейчас суд избирает меру пресечения Кундуз Жолдубаевой.

Сегодня заместителю председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой, депутатам Жогорку Кенеша Асель Кодурановой, Ирине Карамушкиной, а также стороннику Алмазбека Атамбаева Мээрбеку Мискенбаеву вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти. Последнего заключили под стражу в СИЗО-1 до 9 февраля.
Ссылка:
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Обвинение в попытке захвата власти предъявлено депутатам и членам СДПК
Военная прокуратура сообщила, зачем вызвали на допрос адвоката Асель Кодурановой
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову вновь вызвали на допрос
Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой назначена психиатрическая экспертиза
Тотальная проверка абонентов. Звонивших участникам событий в Кой-Таше допросят
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову подозревают в организации захвата заложников
Ирина Карамушкина рассказала, о чем ее допрашивали в милиции
Вице-спикером парламента избрали Аиду Касымалиеву
Асель Кодуранову сместили с поста вице-спикера Жогорку Кенеша
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
28 декабря, суббота
01:00
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресече...
00:30
Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву отпустили под домашний арест
00:19
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 декабря, пятница
23:51
Toyota отказалась от производства легендарного седана Mark X
23:46
Дело Атамбаева. Мээрбека Мискенбаева водворили в СИЗО-1 до февраля 2020 года
23:40
Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаева попрощалась с дочерью
23:38
Редакция «Вечернего Бишкека» сообщает об атаке сайта
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg