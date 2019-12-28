Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест

Депутата парламента Асель Кодуранову отпустили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что сейчас суд избирает меру пресечения Кундуз Жолдубаевой.

Сегодня заместителю председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой, депутатам Жогорку Кенеша Асель Кодурановой, Ирине Карамушкиной, а также стороннику Алмазбека Атамбаева Мээрбеку Мискенбаеву вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти. Последнего заключили под стражу в СИЗО-1 до 9 февраля.