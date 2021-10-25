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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Четверо обвиняемых идут на выборы в парламент

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания адвокат Замир Жоошев сообщил, что несколько обвиняемых: Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Канат Сагымбаев и Равшан Джеенбеков зарегистрированы кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша. Он напомнил, что конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» стоит выше, чем УПК.

«Уголовно-процессуальный кодекс говорит, что обвиняемый должен являться в суд, а конституционный закон гласит, что кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности до оглашения итогов выборов. Поэтому мы просим отложить заседание как минимум до 29 ноября», — сказал Замир Жоошев.

Суд оставил рассмотрение ходатайства открытым — до следующего заседания, которое состоится 27 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211535/
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