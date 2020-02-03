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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Асель Кодуранову оставили под домашним арестом до 9 апреля

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел продление меры пресечения депутату парламента Асель Кодурановой.

Следствие обратилось с ходатайством о содержании под домашним арестом парламентария до 9 апреля. Суд удовлетворил прошение.

Асель Кодуранову подозревают в захвате заложников и попытке насильственного захвата власти. Она находится под домашним арестом до 9 февраля по решению суда.

Отметим, что следствие по уголовному делу о событиях в Кой-Таше завершено. Фигуранты ознакамливаются с материалами.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142485/
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