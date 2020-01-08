Женщины, чьи дочери и внуки находятся в Сирии и Ираке, грозят митингом

К омбудсмену Токону Мамытову обратились женщины, чьи дочери и внуки находятся в лагерях для беженцев на территории Сирии и Ирака.

Заявительницы просят акыйкатчи помочь в организации встречи с президентом и премьер-министром. Они пригрозили митингом, если в ближайшее время не получат исчерпывающей информации по решению вопроса о возвращении их детей на родину.

Напомним, специальную межведомственную рабочую группу создали в январе 2019 года. Органы национальной безопасности Кыргызстана также ведут работу по возвращению выехавших граждан в зону боевых действий Сирии и Ирака, а также находящихся в разных лагерях для беженцев.

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В частности, выясняется их причастность к террористической деятельности. У многих есть дети. Для их возвращения на родину нужно согласие родителей, которые должны оставаться в сирийско-иракской зоне до окончания проверки.

В случае причастности к террористической деятельности родителей могут лишить прав на детей.

Отметим, в лагерях Сирии и Иракского Курдистана свыше 400 детей и женщин из Кыргызстана.