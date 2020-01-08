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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Военная прокуратура сняла арест с части имущества

Военная прокуратура сняла арест с имущества, не имеющего отношения к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что 9 и 13 августа 2019 года следственным управлением МВД в рамках расследования дела по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева наложен арест на 135 единиц движимого и недвижимого имущества Алмазбека Атамбаева и его близких родственников. 17 августа 2019-го, учитывая наличие имеющегося дела, материалы вместе с решениями об аресте имущества переданы в Военную прокуратуру для проверки и сопоставления сведений с фактически имеющимися данными.

«К настоящему времени Военной прокуратурой с части имущества, не имеющего отношения к Алмазбеку Атамбаеву, сняты аресты. Вместе с тем каких-либо арестов на расчетные (зарплатные) счета Раисы Атамбаевой не имеется», — сообщили в Генпрокуратуре.

Бывшего президента обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции, а также незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. После ареста на имущество и счета Атамбаева наложен арест. Позже с некоторых объектов его сняли.
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