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Общество

Дом для сотрудников ГКНБ построят на Иссык-Куле

Для сотрудников отдела ГКНБ в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района планируют построить дом. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития объявила тендер на 15 миллионов 924 тысячи 187 сомов.

Среди прочих требований подрядчик должен иметь в наличии инженеров, специалистов с опытом выполнения аналогичных проектов. В частности, допускаются специалисты по строительству инженерных сетей и систем. Они должны приложить сканированные копии сертификатов, трудовой книжки, приказа или договора, подтверждающего факт найма на работу.

Кроме того, подрядчик должен иметь опыт выполнения не менее трех аналогичных договоров/услуг на сумму не менее 15 миллионов 900 тысяч сомов за последние три года (2016-2018).
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