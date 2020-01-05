00:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 января без осадков. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Красавица и чудовище»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — представление «Сказочное путешествие»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой

пресс-службы президента Кыргызстана
Фото пресс-службы президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков и председатель Китая Си Цзиньпин, 6 июня 2018 года

27 декабря 1991 года Китай признал государственную независимость Кыргызстана.

5 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения.

За годы, прошедшие со дня установления дипломатических отношений, сторонами налажено взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах: в политической, военной, экономической, культурно-гуманитарной, а также в области обеспечения безопасности.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Дуйшенбек Байтобетов

kino-teatr.ru
Фото kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Выстрел в степи»

Родился 5 января 1949 года в селе Уч-Эмчек. Народный артист КР.

Актер Ошского кыргызского драмтеатра. Исполнял роли Курманбека баатыра, Отелло, Танабая.

Снялся во многих фильмах: «Я — Тянь-Шань», «Выстрел в степи», «Плач волчицы», «Неистовый беглец» («Токтогул»), «Неизвестный маршрут» и других.

Умер 7 июля 2018-го.

Погиб врач Иса Ахунбаев

Foto.kg
Фото Foto.kg. Иса Ахунбаев

Родился 25 сентября 1908 года в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.

С 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.

С 1961-го Иса Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».

Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».

5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;январе 2020 года будет теплее, чем обычно В январе 2020 года будет теплее, чем обычно
Гороскоп. Что советуют звезды Сооронбаю Жээнбекову, чтобы 2020 год был удачным Гороскоп. Что советуют звезды Сооронбаю Жээнбекову, чтобы 2020 год был удачным
Привет, 2020-й! Как Бишкек встречал Новый год Привет, 2020-й! Как Бишкек встречал Новый год
Послепраздничный бодун. Как бороться с&nbsp;похмельем по-кыргызски Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
5 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 января, суббота
21:15
Кого назвали главной звездой Instagram — 2019. Стали известны итоги жюри
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 января: без осадков
20:15
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
17:27
Депутат требует наказать налоговиков за приписку в его декларации о доходах
16:46
В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних