В Бишкеке 5 января без осадков. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Красавица и чудовище»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — представление «Сказочное путешествие»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой

Фото пресс-службы президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков и председатель Китая Си Цзиньпин, 6 июня 2018 года

27 декабря 1991 года Китай признал государственную независимость Кыргызстана.

5 января 1992-го между странами установлены дипломатические отношения.

За годы, прошедшие со дня установления дипломатических отношений, сторонами налажено взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах: в политической, военной, экономической, культурно-гуманитарной, а также в области обеспечения безопасности.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Дуйшенбек Байтобетов

Фото kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Выстрел в степи»

Родился 5 января 1949 года в селе Уч-Эмчек. Народный артист КР.

Актер Ошского кыргызского драмтеатра. Исполнял роли Курманбека баатыра, Отелло, Танабая.

Снялся во многих фильмах: «Я — Тянь-Шань», «Выстрел в степи», «Плач волчицы», «Неистовый беглец» («Токтогул»), «Неизвестный маршрут» и других.

Умер 7 июля 2018-го.

Погиб врач Иса Ахунбаев

Фото Foto.kg. Иса Ахунбаев

Родился 25 сентября 1908 года в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.

С 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.

С 1961-го Иса Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».

Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».

5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.