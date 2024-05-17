Государству вернули незаконно приватизированное здание детсада в Чуйской области

Прокуратура Чуйского района проверила исполнения требований Закона «О муниципальной собственности на имущество». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что здание детского сада на улице Фабричной села Искра Биримдикского айыл окмоту в 2006 году незаконно приватизировано и четыре раза продавалось из рук в руки.

Прокуратурой района внесено исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи. Суд полностью удовлетворил его.

На имя главы айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования. Здание стоимостью 11 миллионов 292 тысячи 300 сомов с прилегающим земельным участком принято на баланс Биримдикского айыл окмоту.