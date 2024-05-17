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Власть

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинскому мирному плану

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в заседании организации в Страсбурге, сообщил РБК.

Он объяснил решение тем, что проект документа предусматривал признание только одного варианта мирного плана (президента Украины Владимира Зеленского), который следует рассмотреть и поддержать.

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«Для нас это неприемлемо», — заявил дипломат. По его словам, другие страны также подготовили мирные планы, «которые ничуть не хуже, чем у украинского президента».

Петер Сийярто полагает, что настоящие мирные переговоры возможны только в том случае, если за столом переговоров будут сидеть все стороны конфликта. Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы в июле 2022 года, а вышла из него в марте того же года.

  • Владимир Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск. В мае 2023-го глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что единственным мирным планом по конфликту являются предложения украинского президента.
  • Москва отказывается вести мирные переговоры на основе «формулы мира».
  • 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет мирный саммит по Украине, на него пригласили делегации 160 государств. России среди них нет. Саммит в Швейцарии планируют провести по украинской «формуле мира».
  • В феврале 2023-го Китай опубликовал свой план по урегулированию конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294291/
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