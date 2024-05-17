Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинскому мирному плану

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в заседании организации в Страсбурге, сообщил РБК.

Он объяснил решение тем, что проект документа предусматривал признание только одного варианта мирного плана (президента Украины Владимира Зеленского), который следует рассмотреть и поддержать.

Читайте по теме У России планов по взятию украинского Харькова нет — Владимир Путин

«Для нас это неприемлемо», — заявил дипломат. По его словам, другие страны также подготовили мирные планы, «которые ничуть не хуже, чем у украинского президента».

Петер Сийярто полагает, что настоящие мирные переговоры возможны только в том случае, если за столом переговоров будут сидеть все стороны конфликта. Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы в июле 2022 года, а вышла из него в марте того же года.