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Общество
Сюжет: Новый год — 2020

Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски

Алкогольный напиток, не вызывающий похмелья, который изобрел британский ученый Дэвид Натт, еще не появился в продаже. И традиционное застолье с обильными возлияниями в новогоднюю ночь на следующий день оборачивается жутким состоянием. Чтобы новогодние праздники не омрачались, 24.kg предлагает шесть действенных способов, которыми чаще всего в Кыргызстане избавляются от состояния бодуна.

1
Ашлян-фу

из интернета
Фото из интернета. Ашлян-фу для борьбы с похмельем

В Кыргызстане считают это блюдо лучшим решением для снятия похмельного синдрома. Родина ашлян-фу — дунганские провинции Китая, его правильное название звучит как «ленфыр». Лапша, нарезанный соломкой крахмал и острая подлива — и сытно, и помогает нормализовать состояние. В приготовлении используют овощи разного цвета, например, красный и зеленый перец, розовые и желтые помидоры. Приправа «Лазы» очень острая, говорят, что не каждый европейский желудок выдержит такое испытание. Принято считать, что лучший ашлян-фу готовят в Караколе.

2
Огуречный рассол
из интернета
Фото из интернета. Огуречный рассол для борьбы с похмельем

«Лечиться» рассолом от похмелья принято не только в Кыргызстане, а на всем постсоветском пространстве. Бытует мнение, что он полезен из-за богатого содержания макроэлементов калия. На самом деле содержащийся в нем калий не имеет терапевтического значения и не способен устранить его относительный и в особенности абсолютный недостаток. Тем не менее рассол восполняет недостаток соли, которую алкоголь выводит, поскольку обезвоживает организм.

Важно: пить нужно именно рассол, а не маринад с уксусом, последний ослабленному алкоголем организму может навредить еще больше.

3
Тан, чалап, аралаш, максым
из интернета
Фото из интернета. Национальные кисло-молочные продукты тоже используют для борьбы с похмельем

Кыргызско-казахские национальные напитки — максым, аралаш, чалап и тан — тоже отлично подходят для борьбы с похмельем. Их готовят в основном из ячменя, кукурузы, пшеницы и проса. Кисломолочные напитки позволяют избавиться от дискомфорта в желудке и помогают усвоению пищи при переедании, изжоге, тяжести.

Облегчает состояние и простая вода с лимоном. 

4
Суп «Том-Ям»
из интернета
Фото из интернета. «Том-Ям» для борьбы с похмельем

Тайский суп «Том-Ям» помогает не только при похмелье, но и при простуде. Он имеет очень интересный и специфический вкус. Таким его делают специи: галангал, кафир лайм, лемонграсс. Попробовав один раз, вы точно запомните его вкус и захотите приготовить его вновь. Остроту супа можно регулировать самим, добавляя туда желаемое количество приправы. 

5
Крепкий чай
из интернета
Фото из интернета. Крепкий чай для борьбы с похмельем

При отравлениях алкоголем поможет крепкий горячий чай, при тошноте и позывах к рвоте нужно пожевать сухой зеленый чайный лист. По-настоящему испытанным средством от похмелья служит либо крепкий чай с молоком и сахаром, либо с лимоном. Самое главное, этот напиток защищает организм от обезвоживания, которое обычно вызывается алкоголем. Но этот спасительный чай должен быть свежезаваренным, горячим и хорошо настоянным.

6
Яичница
из интернета
Фото из интернета. Яичница для борьбы с похмельем

На утро после гуляний ученые советуют съесть яичницу. В яйцах содержатся аминокислоты, защищающие печень от токсинов, а также белки. Иногда рекомендуют сделать глазунью с беконом, чтобы жир победил остатки алкоголя, но такая пища вполне может оказаться тяжелой для желудка. Можно добавить несколько веточек свежей петрушки — она наполнит организм витамином С, магнием, калием, а также поможет вывести токсины.
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