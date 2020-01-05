Год крысы. Что нужно знать, заводя декоративных животных

Перед Новым годом в некоторых странах сильно выросли продажи декоративных крыс. Ведь 2020-й — год именно этого животного.
Купить декоративных зверей можно в зоомагазинах, на рынках и у заводчиков. Но на рынках покупать не советуют: животным там холодно и плохо. Наибольшей популярностью у нас пользуются недорогие животные. В первую очередь волнистые попугаи. Из грызунов — джунгарские хомячки.
Как ухаживать за декоративными питомцами, безопасны ли они для людей и поддаются ли дрессировке, об этом 24.kg рассказал директор одного из зоомагазинов Ян Вэй Ин.
Сколько стоят декоративные животные?
Зависит от магазина. В нашем в честь Нового года цены на грызунов снизились. Крысы стоили 300-400 сомов. За несколько дней до праздника всех разобрали. Столько же стоят джунгарики. Сирийские хомяки и морские свинки — по 500 сомов, а волнистые попугаи — 600.
Из недорогих животных еще можно выделить сухопутных черепах. Их цена — 200-300 сомов.
Они поддаются дрессировке?
Да. Можно научить их ходить по руке и забираться на плечо. Многие птицы обучаются речи. Грызуны преодолевают построенные для них лабиринты.
У каждого животного свой характер. Обучение одних занимает больше времени, чем других. Хозяину надо быть настойчивым и терпеливым.
На что обращать внимание при покупке питомца?
Здоровые грызуны и попугаи подвижны и с круглыми зрачками. Если у грызуна шерсть комом, то он болеет или за ним плохо смотрят. Больной попугай хохлится и прячет голову. При покупке взгляните на поддон клетки — у нездоровой птицы жидкий стул.
Животных лучше держать в квартире или частном доме?
Не важно. Главное — правильно за ними ухаживать: вовремя кормить, обеспечивать чистой водой и чистить клетку.
Что еще надо знать, заводя питомца?
Грызуны неприхотливы. Сухой корм для них стоит от 80 сомов. Можно давать им морковь, яблоки, листья салата, овощи, немного хлеба и сырые семечки (жареные — ни в коем случае). Ручных грызунов можно выпускать на прогулку. Но содержать вне клетки и оставлять без присмотра нежелательно. Они могут съесть что-нибудь не то, перегрызть провода и получить удар током.
Птицам надо купаться. Для этого в клетку ставят неглубокие ванночки. В помещении не должно быть сквозняка, иначе птица простудится. Советую давать им специальный корм, богатый витаминами. Упаковка для волнистых попугаев стоит 150 сомов. Можно кормить яблоками, морковью и мелко нарезанными вареными яйцами.
Черепахи живут в аквариумах или террариумах и питаются овощами. Им нужно специальное освещение.
Все ли животные хорошо переносят здешний климат?
Чтобы им было комфортно, температура должна быть не ниже 10 градусов тепла.
Птицы боятся прямых солнечных лучей. Но солнце им необходимо. Лучший вариант — поставить клетку так, чтобы одна половина была в тени, а другая — на свету.
Безопасны ли такие звери для людей?
Да. Их болезни людям не передаются. Но, повторюсь, они с характером. Некоторые могут укусить случайно или когда им что-то не нравится. Если это произошло, достаточно обработать ранку зеленкой.
У некоторых людей может начаться аллергия. Но если животное чистое и ухоженное, риск аллергии минимален.
В Бишкеке есть ветеринары для них?
Нет. Если животное заболело, люди обычно обращаются туда, где его взяли. У нас, допустим, свой питомник. Родившихся и купленных у нас питомцев ведем всю их жизнь: даем консультации и лечим.
Долго ли живут грызуны и попугаи?
При хороших условиях волнистые попугаи живут 20 лет, морские свинки — 10, крысы — до пяти, джунгарики — максимум четыре.
Что делать с питомцем, если переезжаешь или он вызывает аллергию?
Подарите кому-то или принесите в зоомагазин. Там ему найдут нового хозяина. Но не выкидывайте. Помните, что это живое существо.