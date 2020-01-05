Год крысы. Что нужно знать, заводя декоративных животных

Перед Новым годом в некоторых странах сильно выросли продажи декоративных крыс. Ведь 2020-й — год именно этого животного.

Купить декоративных зверей можно в зоомагазинах, на рынках и у заводчиков. Но на рынках покупать не советуют: животным там холодно и плохо. Наибольшей популярностью у нас пользуются недорогие животные. В первую очередь волнистые попугаи. Из грызунов — джунгарские хомячки.

Как ухаживать за декоративными питомцами, безопасны ли они для людей и поддаются ли дрессировке, об этом 24.kg рассказал директор одного из зоомагазинов Ян Вэй Ин.

1 Сколько стоят декоративные животные? Зависит от магазина. В нашем в честь Нового года цены на грызунов снизились. Крысы стоили 300-400 сомов. За несколько дней до праздника всех разобрали. Столько же стоят джунгарики. Сирийские хомяки и морские свинки — по 500 сомов, а волнистые попугаи — 600. Из недорогих животных еще можно выделить сухопутных черепах. Их цена — 200-300 сомов.

2 Они поддаются дрессировке? Да. Можно научить их ходить по руке и забираться на плечо. Многие птицы обучаются речи. Грызуны преодолевают построенные для них лабиринты. У каждого животного свой характер. Обучение одних занимает больше времени, чем других. Хозяину надо быть настойчивым и терпеливым.

3 На что обращать внимание при покупке питомца? Здоровые грызуны и попугаи подвижны и с круглыми зрачками. Если у грызуна шерсть комом, то он болеет или за ним плохо смотрят. Больной попугай хохлится и прячет голову. При покупке взгляните на поддон клетки — у нездоровой птицы жидкий стул.

4 Животных лучше держать в квартире или частном доме? Не важно. Главное — правильно за ними ухаживать: вовремя кормить, обеспечивать чистой водой и чистить клетку.

5 Что еще надо знать, заводя питомца? Грызуны неприхотливы. Сухой корм для них стоит от 80 сомов. Можно давать им морковь, яблоки, листья салата, овощи, немного хлеба и сырые семечки (жареные — ни в коем случае). Ручных грызунов можно выпускать на прогулку. Но содержать вне клетки и оставлять без присмотра нежелательно. Они могут съесть что-нибудь не то, перегрызть провода и получить удар током. Птицам надо купаться. Для этого в клетку ставят неглубокие ванночки. В помещении не должно быть сквозняка, иначе птица простудится. Советую давать им специальный корм, богатый витаминами. Упаковка для волнистых попугаев стоит 150 сомов. Можно кормить яблоками, морковью и мелко нарезанными вареными яйцами. Черепахи живут в аквариумах или террариумах и питаются овощами. Им нужно специальное освещение.

6 Все ли животные хорошо переносят здешний климат? Чтобы им было комфортно, температура должна быть не ниже 10 градусов тепла. Птицы боятся прямых солнечных лучей. Но солнце им необходимо. Лучший вариант — поставить клетку так, чтобы одна половина была в тени, а другая — на свету.

7 Безопасны ли такие звери для людей? Да. Их болезни людям не передаются. Но, повторюсь, они с характером. Некоторые могут укусить случайно или когда им что-то не нравится. Если это произошло, достаточно обработать ранку зеленкой. У некоторых людей может начаться аллергия. Но если животное чистое и ухоженное, риск аллергии минимален.

8 В Бишкеке есть ветеринары для них? Нет. Если животное заболело, люди обычно обращаются туда, где его взяли. У нас, допустим, свой питомник. Родившихся и купленных у нас питомцев ведем всю их жизнь: даем консультации и лечим.

9 Долго ли живут грызуны и попугаи? При хороших условиях волнистые попугаи живут 20 лет, морские свинки — 10, крысы — до пяти, джунгарики — максимум четыре.