Следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику Камилю Рузиеву, уволили

Следователь Бахтияр Токушев, угрожавший пистолетом правозащитнику Камилю Рузиеву, уволен из органов внутренних дел. Следствием по факту инцидента занимается ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Там отметили, что в жалобе Камиля Рузиева, которую он ранее направил в УВД, есть не вся информация о конфликте между ним и милиционером. В частности, ни слова о пистолете.

Камиль Рузиев пояснил претензии. В частности, он недоволен, что следователь УГКНБ по Иссык-Кульской области Нургазы Абылкасымов все еще не признал его потерпевшим по делу об угрозах и не назначил судебно-медицинскую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, он заявил, что судебный процесс затягивают.

Отметим, Камиль Рузиев защищал интересы гражданина Пакистана и тот ему рассказал, что следователь Токушев выбивал показания пытками.

Жалобы на превышение должностных полномочий и пытки направили в прокуратуру Каракола.