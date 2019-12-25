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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику Камилю Рузиеву, уволили

Следователь Бахтияр Токушев, угрожавший пистолетом правозащитнику Камилю Рузиеву, уволен из органов внутренних дел. Следствием по факту инцидента занимается ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в  УВД Иссык-Кульской области.

Там отметили, что в жалобе Камиля Рузиева, которую он ранее направил в УВД, есть не вся информация о конфликте между ним и милиционером. В частности, ни слова о пистолете. 

Камиль Рузиев пояснил претензии. В частности, он недоволен, что следователь УГКНБ по Иссык-Кульской области Нургазы Абылкасымов все еще не признал его потерпевшим по делу об угрозах и не назначил судебно-медицинскую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, он заявил, что судебный процесс затягивают.

Отметим, Камиль Рузиев защищал интересы гражданина Пакистана и тот ему рассказал, что следователь Токушев выбивал показания пытками. 

Жалобы на превышение должностных полномочий и пытки направили в прокуратуру Каракола.
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