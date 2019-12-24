Виноваты не мы. ТЭЦ Бишкека о смоге в столице

С наступлением холодов в Бишкеке вновь встал вопрос о смоге. Эксперты называют несколько причин, в том числе географические, климатические, метеорологические.

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Однако пользователи соцсетей возложили всю ответственность за загрязнение воздуха на столичную ТЭЦ. От горожан не отстают и депутаты. На днях Тазабек Икрамов потребовал пригласить на заседание парламента кочегаров теплоцентрали, чтобы те рассказали, чем они топят и почему в городе такой смог. Чтобы ответить нардепу и общественности, работники предприятия позвали к себе журналистов, чтобы показать и рассказать, как проходит очистка дымовых газов.

По словам директора Бишкекской теплоцентрали Андрея Воропаева, на каждом котле установлены специальные фильтры. На них оседает большая часть вредных частиц и газов.

«Станция дымит уже 57 лет, совсем без дыма ТЭЦ работать не сможет. Конечно, свою лепту в загрязнение мы вносим. Но вопрос смога поднялся последние пять лет. Говорят, что это связано с модернизацией, однако, наоборот, из трубы на новой ТЭЦ выходит не дым, а пар. При нулевой температуре вообще ничего не увидели бы», — отметил Андрей Воропаев.

«Мы используем несколько способов очистки: электрофильтры, проходя через которые зольные частицы притягиваются к электродам и потом стряхиваются и смываются в золоотвалы; мокрые скрубберы (золоулавливатели), проходя через которые дым, грубо говоря, моется. Еще внедрена система сероочистки. Она мало где есть. Там известковое молочко, проходя через него, гасится сера», — рассказал он.

Эффективность очистки фильтров на старой станции составляет 97,5 процента, на новой — 99,9 процента. Андрей Воропаев

Он рассказал, что на ТЭЦ работает санитарная лаборатория, которая контролирует состав дымовых газов. Ежеквартально проводятся режимные замеры выбросов на золоуловителях работающих котлов.

«Выбросы сократились по сравнению с 2015-м в два раза. Ежегодно нас контролирует Госэкотехинспекция, приходит на предприятие с плановыми проверками», — сказала инженер производственно-технического отдела Анжелика Жданова.

Еще один аргумент энергетиков — высота труб.

Чем выше дымовые трубы на ТЭЦ, тем больше площадь рассеивания и, соответственно, ниже локальные концентрации вылетающих в воздух вредных веществ в приземном слое.

«Разнос дыма происходит, но он очищается, прежде чем выйти из труб. Вы посмотрите в частном секторе, какой там идет дым, если топят Шабыркульским углем. Он грязно-рыжего цвета. На ТЭЦ выходит светлый», — подчеркнул Андрей Воропаев.

Он заметил, что на дым нельзя смотреть на рассвете и закате — он всегда будет черный за счет преломления солнечных лучей.

«У нас бывает нарушение режима, и из трубы может пойти черный дым. Значит, где-то в агрегатах не хватает воздуха для горения, однако это регулируется в течение 15 минут. Такие случаи бывают очень редко. В этом году еще не фиксировали», — добавил директор ТЭЦ.

Особое внимание, уверяют энергетики, уделяется техническим параметрам угля, поступающего на теплоцентраль. Один из них — зольность. У местного твердого топлива она составляет до 20 процентов, у Шабыркульского — 7-10 процентов. На новых блоках используется уголь «Кара-Кече», они изначально были построены под него. Импортный — в основном на старой станции.

«Мы жестко контролируем технические параметры. В договорах прописана зольность. Каждая партия проверяется лабораторией топлива, если будет превышение, то на поставщиков налагается штраф», — отметил Андрей Воропаев.

Среди основных загрязнителей воздуха в столице на ТЭЦ называют автомобильный транспорт и частный сектор.

У них, дескать, и двигатели старые, и трубы низкие. А ТЭЦ хоть и дымит, но в меру допустимого. Еще и платит ежегодно в Фонд окружающей среды за выбросы.

Похоже, разговоры, кто виноват в появлении смога и что делать, продолжатся до весны. Только тогда благодаря погоде ситуация с загрязнением воздуха изменится в лучшую сторону, а споры сойдут на нет.