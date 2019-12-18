Госветинспекция получила машины. Премьер запретил использовать их в личных целях

Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности переданы 54 автомобиля Renault Duster. Мероприятие по вручению новой материально-технической базы прошло на Старой площади возле Дома правительства с участием премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В рамках проекта обеспечения доступа к рынкам для ветеринарной службы оказана техническая поддержка в виде автомашин, стоимость каждой — около 1,2 миллиона сомов. Кроме этого, предоставлено 40 комплектов компьютерного оборудования для 40 районов страны. Оно будет служить для идентификации скота, включения его в электронную базу данных.

Автомобили передадут всем районным управлениям Кыргызстана, двум лабораториям в Бишкеке и Оше и центральному аппарату Госветинспекции.

Глава кабмина надеется, что данная техника поможет в развитии сельскохозяйственной отрасли.

«Я верю, что данные машины помогут нашей Госветинспекции в работе. И хочу сказать: использовать их в личных и иных целях запрещается», — добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.