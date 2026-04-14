Экономика

Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудничество

Фото Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями Samsung C&T. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

По ее данным, на встрече стороны рассмотрели участие компании в реализации инфраструктурных проектов и развитии государственно-частного партнерства в Кыргызстане.

Глава агентства отметил, что в стране продолжается работа по улучшению инвестиционного климата, внедрению реформ и созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Отмечается, что представители Samsung C&T выразили заинтересованность в изучении инвестиционного потенциала Кыргызстана и возможном участии в совместных проектах.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по дальнейшему сотрудничеству.
