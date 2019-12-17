Суд по ремонту Исторического музея. Свидетель частично отказался от показаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Суд проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

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В ходе заседания был допрошен в качестве свидетеля бывший министр культуры Туголбай Казаков.

Он рассказал, что работа по реконструкции Исторического музея началась до его назначения на должность в министерстве. Первый этап должна была закончить турецкая фирма, но так как ее сотрудники не успели в срок, было принято решение о замене компании.

«В вопросах финансов и организации тендера я не участвовал. Принимал участие в разработке концепции. Вопросы экспозиции завершились после моего ухода. Мне кажется не сроки стали основной причиной, а события в Турции, ведь тогда турки хотели закрыть систему «Себат», — сказал Туголбай Казаков.

Он отметил, что Мира Карыбаева занималась вопросами разработки концепции как историк, в решении финансовых вопросов не участвовала.

Прокурор сообщил, что свидетель дал на следствии показания, согласно которым Минкультуры было отстранено от участия в реконструкции Исторического музея, и с самого начала этим вопросом занимался аппарат президента в лице Сапара Исакова и Миры Карыбаевой.

Туголбай Казаков ответил, что он просто подписал те документы, что дал ему следователь.

«Я отказываюсь от показаний, где звучат фамилии. Но в целом да, Минкультуры не принимало участия в реконструкции и не решало вопросы договоров», — сказал Туголбай Казаков.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.