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Общество

Он клевещет. В Погранслужбе отреагировали на заявление офицера о коррупции

В Государственной пограничной службе назвали клеветой заявление подполковника Талгата Аланова о коррупционных схемах в ведомстве. Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева.

По ее данным, Талгат Аланов начал вести информационную кампанию против ведомства после того, как ему отказали в назначении на должность начальника контрольно-пропускного пункта.

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«Личный состав вместо выполнения поставленных задач по охране государственной границы вынужден реагировать на голословные заявления подполковника», — отметила Гульмира Борубаева.

По ее словам, особое возмущение вызывает тот факт, что Талгат Аланов в нарушение положений устава внутренней службы Вооруженных сил КР, являясь действующим офицером, не дождался официальных результатов расследования по его заявлениям и занялся распространением ложных сведений.

«Таким образом он нарушил основополагающий принцип ВС КР — единоначалия, тем самым негативно влияя на морально-психологическое состояние личного состава и боеготовность пограничных подразделений», — сказала официальный представитель ГПС.

Она назвала абсурдными заявления о поступающих в адрес подполковника Талгата Аланова угрозах и препятствиях со стороны руководства ведомства.

«Более того, ему был предоставлен отпуск по личным причинам. В заявлении Талгат Аланов указал, что у него болен отец. Но, вместо того чтобы ухаживать за ним, он поехал в Бишкек и начал давать интервью каналам, распространяя клеветническую информацию. Например, что ему якобы предлагали должность. Однако никаких вышестоящих должностей подполковнику Аланову не предлагали. Это принципиально», — заметила Гульмира Борубаева.

По ее словам, подполковник пытается на поднятой волне хайпа шантажировать руководство ведомства в целях получения особого привилегированного отношения к себе.

«Руководство ГПС КР намеренно не комментирует высказывания Талгата Аланова, предоставляя возможность соответствующим правоохранительным органам провести объективное расследование», — заявила Гульмира Борубаева.

Она добавила, что ведомство не утверждает, что в ГПС нет коррупции.

«У нас разработан детализированный план по демонтажу коррупционных проявлений в ГПС, выявлены слабые места, где возможны риски. В этом направлении проводится работа», — подчеркнула официальный представитель ГПС.

Напомним, ранее подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов сообщил 24.kg, что хочет встретиться с президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы рассказать о коррупционных схемах на границе. В частности, что, по его словам, председатель ГПС Уларбек Шаршеев якобы берет с одного контрольно-пропускного пункта от 200 тысяч сомов в месяц.
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