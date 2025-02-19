Редкая птица устроилась на опоре ЛЭП. Энергетиков просят сохранить гнездо

Пара краснокнижных орланов-белохвостов гнездится на опоре ЛЭП в Чуйской долине. Об этом 24.kg сообщил один из учредителей ОО «Орнитология» Нурлан Кальчинов.

По его словам, этот крупный хищник гнездился в нашей республике в XX веке.

«С тех пор они исчезли и появляются в небольшом количестве только на зимовку. В 2023-м одна пара попыталась вывести птенцов, и это у них получилось. Но в прошлом году, к сожалению, их гнездо на опоре линии электропередачи уничтожили. Сейчас пара орланов-белохвостов вновь строит гнездо на опоре ЛЭП, и есть риск повторения прошлогодней ситуации», — рассказал Нурлан Кальчинов.

Он отметил, что это очень крупные птицы, поэтому гнезда у них большие, а подходящих деревьев в окрестностях Бишкека нет. «Очевидно, поэтому орланы выбирают ЛЭП. Такая практика распространена и в других странах. Мы просим ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» сохранить гнездо, если оно не мешает подаче электроэнергии», — обратился к энергетикам бердвотчер.

Он пояснил, что орлан-белохвост питается в основном крупной рыбой, поэтому гнездится рядом с прудами в селе Озерном.

«Частным владельцам прудов, конечно, не нравится, что птицы питаются их рыбой, но большого ущерба они не нанесут. Мы боимся, что люди, не понимая ценности этой птицы, могут нанести ей вред. Популяция орланов-белохвостов небольшая, это редкий вид с сокращающейся численностью. Поэтому гнездовье в Чуйской области — значимое событие для сохранения биоразнообразия в Кыргызстане и хороший сигнал о том, что экологическое состояние прудов хорошее, рыба здоровая. Желающие могут понаблюдать за этими величественными птицами», — добавил Нурлан Кальчинов.

Видео предоставлено ОО «Орнитология».