Общество

Около 500 журавлей заметили в Кыргызстане: редкое природное зрелище

В одном из ключевых орнитологических районов Кыргызстана зафиксировали скопление около 500 журавлей. Об этом сообщила орнитолог Гулбара Оморова.

По ее словам, птицы летели большими стаями, заполняя небо и двигаясь в одном направлении.

Гулбара Оморова отметила, что подобное зрелище напомнило ей детство, когда в этот период журавли массово возвращались в регион.

Как отмечается, журавли ежегодно преодолевают тысячи километров, возвращаясь в одни и те же места. В отдельных случаях они перелетают даже через такие высокие горные системы, как Гималаи.

Кроме того, эти птицы образуют пары на всю жизнь и совместно заботятся о потомстве.

Очевидцы подчеркивают, что полет журавлей и их характерные звуки создают особую атмосферу, вызывая чувство спокойствия и восхищения природой.
