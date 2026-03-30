Около 500 журавлей заметили в Кыргызстане: редкое природное зрелище

В одном из ключевых орнитологических районов Кыргызстана зафиксировали скопление около 500 журавлей. Об этом сообщила орнитолог Гулбара Оморова.
По ее словам, птицы летели большими стаями, заполняя небо и двигаясь в одном направлении.
Гулбара Оморова отметила, что подобное зрелище напомнило ей детство, когда в этот период журавли массово возвращались в регион.
Кроме того, эти птицы образуют пары на всю жизнь и совместно заботятся о потомстве.
Очевидцы подчеркивают, что полет журавлей и их характерные звуки создают особую атмосферу, вызывая чувство спокойствия и восхищения природой.