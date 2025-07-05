Агрессивные чайки стали угрозой жителям Шотландии: семеро детей пострадали

Агрессивные чайки стали угрозой для жизни людей в Шотландии. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что власти страны созывают общенациональный саммит для решения проблемы агрессивного поведения чаек, которое «достигло критического уровня». Депутаты парламента считают, что действовать нужно немедленно, пока не произошло трагедии.

Фото The Independent

Инициатором срочных дебатов выступил бывший лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, заявивший, что ситуация с чайками перешла в категорию «смертельной угрозы». Поводом стали многочисленные случаи нападений, включая инцидент в Аймуте, где за месяц чайки атаковали семерых детей. Одна из пострадавших девочек получила глубокие раны на голове.

Правительство Шотландии столкнулось с критикой за бездействие в отношении этой проблемы. Власти признают — если не принять срочных мер, следующей жертвой агрессивных птиц может стать взрослый человек, говорится в публикации.