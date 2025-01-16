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Общество

В Казахстане птицей 2025 года объявили стервятника

В Казахстане птицей 2025 года объявили стервятника. Об этом сообщает Ассоциация сохранения биоразнообразия РК.

Отмечается, что в настоящее время эти пернатые оказались под серьезной угрозой исчезновения и нуждаются в защите.

Ежегодно Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана и Союз охраны птиц Казахстана организуют конкурс «Птица года», чтобы привлечь внимание людей к проблеме, ее изучению и сохранению птиц. Орнитологи предлагают варианты (их всегда два), а члены объединения голосованием определяют победителя. В 2025 году выбирали между стервятником и вьюроком.

Сейчас стервятникам угрожают утрата места обитания, отравление ядовитыми приманками и пестицидами, незаконный отлов, столкновения с линиями электропередачи и ветрогенераторами, говорится в сообщении.

В Казахстане птицу года выбирают уже в 20-й раз. Ранее этого звания удостаивались деревенская ласточка, журавль, большая синица, степной орел, пеликан, жаворонок, скворец.

Стервятник (Neophron percnopterus) — редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков. Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо падали, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.

Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316910/
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