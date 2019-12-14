«Азаттык» передал ГКНБ материалы журналистского расследования о контрабанде

Все, кто упоминается в журналистском расследовании о выводе миллионов долларов из Кыргызстана, будут допрошены. Об этом сообщает ГКНБ.

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Как отмечается, межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой по статьям 39 и 130 «Покушение на убийство» УК КР по материалам журналистского расследования.

«Для обеспечения всестороннего и объективного расследования в рамках досудебного производства для дачи показаний по материалам радио «Азаттык» будут вызваны все лица, которые указаны в журналистском расследовании и располагают какой-либо информацией, имеющей значение для расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Все имеющиеся в распоряжении «Азаттыка» копии материалов журналистского расследования переданы в органы национальной безопасности и приобщены к материалам досудебного производства.

«На допрос в качестве свидетелей будут приглашены представители СМИ, а также вызваны бывшие офицеры ГПС КР Айбек Камчыбеков и Марлис Осмонбеков, которые в 2018 году работали на КПП «Манас-аэропорт», — сказали в ГКНБ.

В ведомстве подчеркивают, что журналистам и их родственникам гарантируется обеспечение личной безопасности на период нахождения на территории Кыргызской Республики.