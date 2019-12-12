События в Кой-Таше. Что вынес в розовом пакете Курсан Асанов, так и неизвестно

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Нардеп Бактыбек Турусбеков поинтересовался, какие вещественные доказательства в розовом пакете вынес из дома Алмазбека Атамбаева замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

«В те дни Курсан Асанов вынес из дома Атамбаева пакет с некими вещами. Сегодня я не могу сказать, что именно было там. Это будет известно по итогам работы уполномоченных органов в рамках уголовного дела», — сказал военный прокурор Нуркамал Набиев.

Напомним, заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.