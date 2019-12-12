Освобождение Батукаева. Процесс перенесен из-за болезни Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Сегодняшнее заседание отложено из-за плохого самочувствия подсудимого Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, в суд поступило сообщение из СИЗО ГКНБ, что Алмазбека Атамбаева осматривают врачи.

«Могу предложить, что это связано с давлением», — сказал Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.