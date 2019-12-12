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Общество

Скандал с феминале. «Кырк чоро» опровергает антиакции: Мы бы сделали грамотно

Движение «Кырк чоро» заявляет, что не имеет отношения к организации акций протеста против феминале в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

По словам активистов, «Кырк чоро» также не организовывала митинг у здания Министерства культуры.

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«Мы тоже против подобных выставок. Но нас не было в музее. Мы о феминале узнали позже. Но поддерживаем тех, кто вышел на акцию протеста и выразил свое мнение. Такие выставки недопустимы в Кыргызстане», — сказал Уран Рыскулов.

По его словам, молодой мужчина с плеткой не имеет отношения к их организации, он не член «Кырк чоро».

«Если бы мы организовали акцию, то сделали это более грамотно и в рамках закона. У нас нет таких агрессивных членов», — добавил Уран Рыскулов.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако неких активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности министром культуры.
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