Цифра дня. 18 тысяч 389 вызовов выполнил Центр экстренной медицины Бишкека

Центр экстренной медицины Бишкека за девять месяцев 2019 года выполнил 18 тысяч 389 вызовов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на заведующего отделением реанимации центра Егора Борисова.

Отмечается, что в 2018-м за аналогичный период выполнено 17 тысяч 720 вызовов.

«В настоящее время, согласно штатному расписанию Центра экстренной медицины, функционируют 38 выездных бригад из 39 утвержденных (ежесуточно работают 32-33 бригады). Из них 22 специализированных и 17 линейных (врачебных) бригад. Но это крайне недостаточно для обеспечения населения столицы в экстренной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

В то же время в Минздраве заметили, что благодаря внедрению автоматизированной системы управления в Центре экстренной медицины удалось сократить количество опозданий бригад к пациентам.