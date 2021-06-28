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Агент 024

В Бишкеке на остановке скончался мужчина

В Бишкеке на остановке скончался мужчина. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, это произошло сегодня на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева примерно в 11.30. Горожане недоумевают, почему до сих пор не приехала скорая помощь. Из-за чего умер мужчина, пока неизвестно.

Однако в столичном Центре экстренной медицины сообщили 24.kg, что вызовов по этому случаю ни от кого не поступало.

На месте работают сотрудники милиции.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199098/
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