В Бишкеке на остановке скончался мужчина. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, это произошло сегодня на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева примерно в 11.30. Горожане недоумевают, почему до сих пор не приехала скорая помощь. Из-за чего умер мужчина, пока неизвестно.

Однако в столичном Центре экстренной медицины сообщили 24.kg, что вызовов по этому случаю ни от кого не поступало.

На месте работают сотрудники милиции.

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