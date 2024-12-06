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Экономика

ЕАБР будет выделять $2 миллиарда ежегодно на региональные проекты в ЦА

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на пресс-конференции в Алматы сообщил, что, согласно стратегии банка на 2022-2026 годы, он будет выделять ежегодно $2 миллиарда на проекты, направленные на решение ключевых вызовов в Центральной Азии.

Николай Подгузов отметил необходимость устранения диспропорции между странами региона и остальным миром. «В Центральной Азии много задач, характерных только для этого региона. Главная цель — достижение устойчивого и быстрого экономического роста», — подчеркнул он.

Отсутствие выхода к морю создает дополнительные барьеры для государств региона. Для решения этих вопросов ЕАБР разрабатывает концепцию транспортной интеграции, включая создание международных транспортных коридоров и новых маршрутов.

Банк также намерен сократить потери воды, которые составляют до 30 процентов региональных объемов и порядка 50 процентов питьевой воды, а также обеспечить доступ к питьевой воде для 10 миллионов человек.

Согласно стратегии ЕАБР на 2022-2026 годы, инвестиции будут направлены на развитие Евразийской транспортной сети, Евразийского водного проекта и инициативы по обеспечению продовольственной безопасности.

Николай Подгузов заметил, что эти проекты не только решают региональные задачи, но и согласованы с международными стандартами устойчивого развития. По его словам, решая глобальные вызовы, важно учитывать региональные потребности. Центральная Азия обладает большим потенциалом, который необходимо раскрывать через капитальные инвестиции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313335/
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