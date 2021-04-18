Что делать, если... Советы фельдшера скорой помощи

Зачастую здоровье и даже жизнь пострадавшего напрямую зависят от того, насколько быстро и правильно ему оказана первая помощь. Ситуации бывают разные, и не всегда люди адекватно воспринимают случившееся. Немало примеров, когда чрезмерно активные, но совершенно неподготовленные окружающие лишь усугубляют состояние нуждающегося в помощи.

Фото 24.kg. Фельдшер реанимационной бригады Владислав Кунц

Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg об основных принципах доврачебной помощи и о том, что делать, если...

1 ...потерял сознание Причин, по которым человек может потерять сознание, множество. Вы не врач, не обладаете специальными знаниями и опытом, а потому для вас алгоритм будет достаточно простым. В первую очередь нужно проверить, дышит пострадавший или нет. Наклонитесь над ним, постарайтесь услышать, увидеть или почувствовать его дыхание. Посмотрите, есть ли движения груди. Проверьте сердцебиение. Не пытайтесь прощупать пульс на запястьях. Верный способ — обхватить пальцами шею в районе кадыка и слегка их придавить. Если пульс есть, вы это почувствуете.

2 ...не дышит Незамедлительно вызывайте бригаду скорой помощи. Если вы знаете, как проводить сердечно легочную реанимацию, действуйте. Научиться этим манипуляциям в теории сложно. Необходимо положить пострадавшего на твердую поверхность. Запрокинуть его голову назад. Подложить под шею валик из одежды или полотенца. Скрестить свои руки на его груди и сделать 30 резких надавливаний. Руки в локтях не сгибать и прокачивать грудную клетку примерно на 5 сантиметров , после зажать нос пострадавшего двумя пальцами, сделать два вдоха «рот в рот». Повторять действия, пока человек не задышит самостоятельно. Сегодня существует немало курсов экстренной помощи, на которых вам покажут, как это делается на практике. Не поленитесь. Однажды этим вы сможете спасти человеку жизнь.

3 ...случился приступ эпилепсии В первую очередь поверните лежащего человека на бок. Ни в коем случае не суйте ему в рот ложки, линейки или еще что-то, что якобы должно спасти его от западания языка. Запомните раз и навсегда — никуда язык при приступе эпилепсии не западает. И человек не может его себе откусить. Это миф и очень опасный! У больного происходят судороги, в том числе мышц челюсти, и он просто обломает свои зубы о ложку или прикусит, а то и вовсе откусит вам пальцы, когда вы попытаетесь засунуть что-либо ему в рот. Положите больного на бок и придерживайте его аккуратно под голову, чтобы он не бился ею об пол или землю. Помните, что после приступа человек испытывает не только физические, но и моральные страдания. Когда он начнет приходить в себя, успокойте его и проявите заботу. Свяжитесь с его близкими, вызовите врачей.

4 ...человек получил ожег Место ожога необходимо охладить, держа его под проточной водой 15-20 минут. За это время к вам, скорее всего, уже направится либо приедет скорая помощь. Не нужно мазать ожоги кремами, маслом, сметаной или зубной пастой, это только усугубит ситуацию.

5 ...человека ударило током Нужно быть предельно осторожным и убедиться, что пострадавший не находится под напряжением. Увидели на нем провод — откиньте сухой деревянной палкой или чем-то другим, что не проводит электричество. Далее определяете, в сознании человек или нет, дышит ли он самостоятельно. До приезда скорой следите за этими показателями. Не нужно закапывать пострадавшего в землю, чтобы тем самым избавить его от некоего «остаточного тока». Нет в нем никакого «остаточного тока» — он же не батарейка. Это тоже очень живучий миф. Довольно часто, приезжая на такие вызовы, бригада скорой помощи находит пораженного током присыпанным землей. Не делайте этого! Грязь попадет на места ожогов, раны и приводит к сепсису.

6 ...отравился угарным газом Все зависит от ситуации. Здесь важно помнить о принципе «лучше один пострадавший, чем два». Впрочем, как и при любой экстренной ситуации. Например, если человек упал в канализационный коллектор и там потерял сознание от испарений и угарного газа, то, не имея средств защиты органов дыхания, лезть и вытаскивать его не нужно. Вы просто отключитесь и упадете рядом, добавив работы спасателям МЧС. То же самое касается и выгребных ям. Если отравление произошло в доме из-за неисправной печи, как можно скорее откройте окна и двери и вытащите отравившихся на улицу. Но сначала вызывайте спасателей и врачей.

7 ...случилось пищевое отравление Не важно, чем отравился пострадавший — алкоголем, продуктами питания или лекарствами. Первое, что нужно сделать, если человек в сознании, — убрать из желудка токсин. Для промывания используйте прохладную воду. Порядка 8- 10 литров должны очистить желудок полностью. Принцип действий простой — отравившийся выпивает около литра воды и после вызывает у себя приступ рвоты. И так по кругу. Существует миф, что при отравлении уксусной эссенцией ее можно нейтрализовать, погасив содой. Это не так. Вы лишь усугубите и без того сложное положение отравившегося. В таких ситуациях врачи используют специальные зонды, чтобы минимизировать травмирование пищевода. Вызывайте скорую помощь. Для экономии времени вы можете самостоятельно транспортировать отравившегося в ближайшую токсикологию или дежурную больницу.

8 ...человек утонул Здесь важна каждая минута. Вытащив пострадавшего из водоема, убедитесь, что его дыхательные пути не забиты водой или илом, и начинайте сердечно-легочную реанимацию, описанную выше. Пытаться вылить воду из легких утонувшего, переваливая его через колено, бессмысленно. Максимум вы освободите от воды желудок. Приступайте к реанимации немедленно. Не тратьте драгоценное время на лишние манипуляции. Незамедлительно вызывайте скорую. Люди часто спрашивают, где найти твердую поверхность на пляже. Лучше всего подходит линия прибоя с мокрым и плотным песком.

9 ...получил глубокий порез Вне зависимости от ранения первое, что вы должны сделать, — остановить кровь. Просто зажмите рану бинтом, на худой конец чистой тряпкой или полотенцем. Если при порезе конечностей кровь не останавливается, то наложите тугую повязку. Сегодня в аптеках можно найти специальные кровоостанавливающие пакеты.

10 ...человек упал с высоты Вызывайте врачей и находитесь рядом. Если есть кровотечения из ран, осторожно их остановите. Самое важное — не трогайте пострадавшего, не пытайтесь поднять или перетащить с места падения. У него могут быть и, скорее всего, будут тяжелые травмы, при которых, не имея специального навыка транспортировки, вы попросту сделаете ему хуже. Например, у упавшего изначально был перелом позвоночника без смещений, вы его дернули и сместили позвонки, фактически сделав инвалидом.

11 ...если случилась автоавария Помня о своей безопасности, вам нужно подойти к месту аварии. Подходить к машинам нужно со стороны обочины, по возможности не выходя на проезжую часть. На этом этапе вы уже должны быть на связи с диспетчером скорой или МЧС. Укажите адрес аварии либо ближайшие ориентиры, обозначьте число пострадавших и их состояние по принципу — в сознании или нет, зажаты в машине или нет. Сколько взрослых, сколько детей. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить пострадавших самостоятельно. Здесь работает тот же принцип, как и при падении с высоты. До приезда спасателей попытайтесь обесточить транспорт, сняв с аккумуляторов клеммы. Не факт, что у вас это получится. При лобовом столкновении капот вминается так, что открыть его без специального инструмента попросту невозможно.

12 Универсальный совет В любой экстренной ситуации в первую очередь свяжитесь с диспетчером скорой или МЧС. Опишите ему произошедшее и следуйте инструкциям врача или спасателя, с которым вас обязательно свяжут. Не преувеличивайте, но и не преуменьшайте масштабы происшествия. Постарайтесь взять себя в руки и адекватно описать ситуацию. Возьмите за правило иметь в ближайшем доступе аптечку первой помощи, например, автомобильную. Она небольшая, недорогая и включает в себя все, что нужно. Самое главное, помните, что вы не врач и вряд ли сможете оказать полноценную медицинскую помощь. Она поэтому и называется — доврачебная. Нельзя самостоятельно и бесконтрольно давать пострадавшим медикаменты, делать уколы препаратов и капельницы.