Цифровизацию скорой помощи обсудили в Центре экстренной медицины Бишкека

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Нургуль Аднаева провела выездное совещание в Центре экстренной медицины Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, на совещании обсудили основные вопросы цифровой повестки, ознакомились с цифровыми технологиями, применяемыми в работе ЦЭМ, представили функционал действующей автоматизированной системы управления, которая обеспечивает:
- автоматическую маршрутизацию вызовов и распределение бригад скорой помощи с учетом геолокации и дорожной обстановки;
- возможность отслеживания передвижения авто и координации действий дежурных служб в режиме реального времени;
- обмен данными с медицинскими учреждениями для ускорения госпитализации пациентов и их дальнейшего сопровождения.
Нургуль Аднаева поручила провести необходимые работы по дальнейшей интеграции информационной системы ЦЭМ в национальную платформу электронного здравоохранения и представить предложения по этапам и срокам реализации.