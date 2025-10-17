Цифровизацию скорой помощи обсудили в Центре экстренной медицины Бишкека

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Нургуль Аднаева провела выездное совещание в Центре экстренной медицины Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на совещании обсудили основные вопросы цифровой повестки, ознакомились с цифровыми технологиями, применяемыми в работе ЦЭМ, представили функционал действующей автоматизированной системы управления, которая обеспечивает:

автоматическую маршрутизацию вызовов и распределение бригад скорой помощи с учетом геолокации и дорожной обстановки;

возможность отслеживания передвижения авто и координации действий дежурных служб в режиме реального времени;

обмен данными с медицинскими учреждениями для ускорения госпитализации пациентов и их дальнейшего сопровождения.

Нургуль Аднаева поручила провести необходимые работы по дальнейшей интеграции информационной системы ЦЭМ в национальную платформу электронного здравоохранения и представить предложения по этапам и срокам реализации.