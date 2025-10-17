09:17
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

Цифровизацию скорой помощи обсудили в Центре экстренной медицины Бишкека

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Нургуль Аднаева провела выездное совещание в Центре экстренной медицины Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на совещании обсудили основные вопросы цифровой повестки, ознакомились с цифровыми технологиями, применяемыми в работе ЦЭМ, представили функционал действующей автоматизированной системы управления, которая обеспечивает:

  • автоматическую маршрутизацию вызовов и распределение бригад скорой помощи с учетом геолокации и дорожной обстановки;
  • возможность отслеживания передвижения авто и координации действий дежурных служб в режиме реального времени;
  • обмен данными с медицинскими учреждениями для ускорения госпитализации пациентов и их дальнейшего сопровождения.

Нургуль Аднаева поручила провести необходимые работы по дальнейшей интеграции информационной системы ЦЭМ в национальную платформу электронного здравоохранения и представить предложения по этапам и срокам реализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347468/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровая трансформация аграрного сектора проводится в Кыргызстане
Две новые медицинские онлайн-услуги стали доступны в приложении «Тундук»
Развивать цифровую торговлю предлагает КР странам, у которых нет выхода к морю
Бишкек и Москва договорились развивать «умную» инфраструктуру городов
В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
Резкий рост использования цифровых госуслуг зафиксировали в Кыргызстане
Президент лишил министерства части полномочий: их функции уходят в «Тундук»
Ключевые проекты цифровой трансформации в сфере науки назвали чиновники
«Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как избежать давки и не ждать
Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
17 октября, пятница
09:10
Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических...
09:08
Цифровизацию скорой помощи обсудили в Центре экстренной медицины Бишкека
08:55
Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане
08:44
Оценку рисков по фактам семейного насилия закрепили в законе
08:26
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии
16 октября, четверг
23:35
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека