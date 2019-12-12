Суициды, побеги, дедовщина. Кто наказан за ЧП в армии?

В Ошской областной больнице скончался военнослужащий контрактной службы войсковой части Сухопутных войск. Он умер от ожогов, несовместимых с жизнью.

Начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев по итогам совещания снял с должности двух командиров — 8-й Гвардейской дивизии и войсковой части, где служил погибший. Больше пока никто ответственности за происшествие не понес.

Это не первая смерть в Вооруженных силах КР. 24.kg решило напомнить о том, какие ЧП произошли в кыргызской армии. И кто из руководителей, ответственных за смерть военных и другие происшествия, наказан.

Четыре суицида

В этом году в Сухопутных войсках произошло четыре суицида военнослужащих. Один из погибших был офицером — гвардии майором, двое — военнослужащие контрактники и один — солдат срочной службы.

Причины, по которым они пошли на такой поступок, разные. Но в основном, по официальной версии, они покончили с собой из-за личных отношений в семье.

В июле 2019 года повесился военнослужащий контрактной службы Сухопутных войск. Ранее его обвинили в краже мобильного телефона. Молодого человека нашли мертвым у родственников. По версии обвинения, ефрейтор, находясь в отпуске, приехал в Ош, снял квартиру, привел туда девушку и украл у нее телефон. Пострадавшая написала заявление в милицию. По факту возбудили уголовное дело, а через месяц мужчина повесился.

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В ноябре в селе Мады повесился еще один контрактник. Его обнаружили в подвале собственного дома. Сейчас по факту Военная прокуратура Ошского гарнизона проводит проверку. Надзорный орган выясняет причину смерти. По некоторым данным, молодой человек поссорился с родителями. Ранее он купил в рассрочку автомобиль, а затем совершил ДТП, в котором пострадали несколько человек. Виновником признали военного. После ссоры с родителями молодой человек решил свести счеты с жизнью. Официальные причины суицида выясняются.

Спустя 10 дней в городе Майлуу-Суу повесился солдат срочной службы. Его нашли рано утром на территории войсковой части, где он служил. Молодой человек был признан лучшим солдатом срочной службы по итогам года. После 10-дневного отпуска его обнаружили мертвым.

Еще один суицид произошел в ноябре в общежитии села Кой-Таш. Гвардии майор служил в войсковой части № 73809. Его нашли мертвым на лестничной площадке. Из собственных источников стало известно, что офицер свел счеты с жизнью из-за долгов. По предварительным данным, у С.Т. были займы в двух банках, с которыми он не мог расплатиться.

Факты дедовщины

Пытки и дедовщина также продолжают оставаться реалиями сегодняшней армии. Лишь единичные факты становятся известны общественности.

Многое остается скрытым. При этом никто из высших военных чиновников не несет ответственности.

В мае в селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа «Бору» Погранслужбы ранил ножом своего подчиненного. За инцидент до сих пор никто не наказан. Более того, в ведомстве пытались скрыть факт. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас ответственность обвиняемого рассматривается в суде.

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Очередной инцидент произошел в июле во время подготовки учений «Сары-Таш — 2019» . В Алайском районе военнослужащему Сил воздушной обороны сломали челюсть. Известно, что Ошский городской суд признал виновными военнослужащих, но отпустил их под наблюдение командования.

Тогда же в июле в зенитно-ракетной бригаде СВО выявили факт неуставных взаимоотношений. Шестеро солдат жаловались командирам на дедовщину, но до проверки на них никто не обращал внимания. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых, но суд их отпустил под домашний арест.

Работу с военнослужащими в зенитно-ракетной бригаде курирует начальник штаба ЗРБ Джаныбек Каракашев. Он якобы не знал о факте избиения солдат.

Но командование СВО вместо наказания решило его поощрить, отправив учиться в Военную академию.

В Генштабе объясняют: солдаты пожаловались на дедовщину уже после того, как Джаныбек Каракашев сдал дела и должность в бригаде. Сейчас уголовное дело по факту неуставных взаимоотношений рассматривается в суде.

Сержант Нацгвардии сломал челюсть рядовому. Его признали виновным по статье «Превышение власти», но он остался под наблюдением командования части. Инцидент произошел в августе. По данным следствия, сержанту по рации сообщили: солдаты спят на посту. Придя на место, он якобы разозлился и ударил в челюсть рядовому. Солдату нанесен менее тяжкий вред здоровью.

Побег из армии

Статистики побегов из войсковых частей как таковой нет. Но не секрет, что солдаты и контрактники самовольно оставляют место службы довольно часто. Причины их поступков разные: тоска по женам, матерям, нехватка денег и дедовщина.

В Ошскую бригаду в этом году признали лучшей в Сухопутных войсках, несмотря на то, что подобные ЧП в ней происходят не первый раз.

В Ошской бригаде Сухопутных войск сбежали двое солдат срочной службы. Молодые люди самовольно оставили часть 3 декабря. Инициатором был срочник. Военнослужащий объяснял, что недавно женился и скучает по жене. В день побега молодой человек был в наряде. Спустя два дня родители обоих солдат вернули их на службу.

В октябре солдат сбежал из войсковой части № 36906 и пытался выехать в Узбекистан. Решив уклониться от службы, он незаконно пересек границу. Солдата задержал военнослужащий Погранслужбы Узбекистана и передал кыргызстанским коллегам. Приговором Ошского городского суда его оставили под наблюдением командования части.

В августе стало известно, что Баткенский районный суд арестовал на пять суток солдата срочной службы из войсковой части Сухопутных войск. Молодой человек призван Джалал-Абадским гарнизоном весной 2019 года. Солдат сбежал во время несения караула. Его задержали в Бишкеке, куда он доехал на попутке. Некоторое время он скрывался у своей знакомой учительницы.

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Побег совершил и контрактник из войсковой части Кой-Таша. Он оставил место службы и скрылся из-за нехватки денег. Младший сержант работал на мойке, заработанные средства высылал на Иссык-Куль матери, а оставшуюся сумму платил за жилье. Через год после оставления части добровольно явился в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Первомайский районный суд осудил его.

В сентябре из военного лицея Даира Асанова сбежали 56 воспитанников. Лицеистам, учащимся в 11-м классе, не нравится строгий распорядок дня.

В Генеральном штабе факт побега отрицают.

По данным ведомства, школьники решили совершить длительную пробежку. Однако позже стало известно, что 52 лицеиста все же признали свою вину, а четверо решили продолжить учебу в обычной школе.

ЧП в Вооруженных силах происходят не первый год. Каждый раз чиновники обещают навести порядок в армии, но очевидно, что их слова расходятся с действиями.