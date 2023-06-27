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Сюжет: ЧП в армии

В Баткене пограничник случайно убил сослуживца. Суд прекратил дело

Баткенский районный суд прекратил уголовное дело в отношении пограничника, по вине которого погиб его сослуживец. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что военнослужащему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» УК КР. Дело прекращено за примирением сторон.

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В Баткене военнослужащий случайно убил сослуживца

«Прапорщик Погранслужбы ГКНБ, находясь в машине, открыл затвор автомата, забыв, что в нем есть магазин. Военнослужащий случайно нажал на курок и выстрелил. Пуля попала в шею его сослуживца. О произошедшем обвиняемый сразу доложил командованию. Пострадавшего привезли в больницу, но он скончался. В ходе судебного разбирательства военнослужащий полностью признал вину. Он рассказал, что в момент ЧП увидев, что крышка автомата открыта, закрыл ее, а затем решил сделать контрольный выстрел и нажал на курок. Пограничник заявил, что не увидел сослуживца, который стоял рядом с машиной. Когда пуля выстрелила, мужчина выбежал из машины, увидел там раненого сослуживца, оказал ему первую медицинскую помощь, доложил командованию, а затем пострадавшего увезли в больницу. Так как до ближайшего медучреждения 30-35 километров, по словам обвиняемого, он старался ехать быстро, но в больнице медики констатировали смерть. В суде он попросил прощения у родителей погибшего», — указывается в приговоре суда.

В документе также сообщается, что отец погибшего никаких претензий к обвиняемому не имеет. Он просил прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Напомним, в феврале в Баткенской области во время смены личного состава на пограничном посту военнослужащий — 26-летний З.Ж. случайно выстрелил из автомата АК-74. Пуля попала в шею другого военнослужащего — 20-летнего У.Б. Несмотря на то что его доставили в больницу Баткена, военнослужащий скончался от полученного ранения. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269045/
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