В Баткене военнослужащий контрактной службы выстрелил в себя

В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий контрактной службы войсковой части 35524. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что ЧП произошло во время несения службы в суточном наряде.

«Причины случившегося выясняются. По данному факту назначено служебное расследование», — сказали в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что ЧП произошло в войсковой части, расположенной в Баткенской области.

«Военнослужащий контрактной службы выстрелил себе в челюсть из автомата. Он скончался по дороге в больницу. Военнослужащему было 19 лет. Военная прокуратура гарнизона проводит проверку по этому факту», — проинформировали редакцию.