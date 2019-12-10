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Общество

В Бишкеке смога нет! Чиновники считают, что вопрос загрязнения политизируют

Вопрос загрязнения воздуха в Бишкеке политизируют. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Чуй-Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ Аязбек Кыдыргычев.

Он признал, что загрязнение воздуха в Бишкеке было всегда, но в последние годы эта проблема встала остро. Причина  — увеличение потребления почти в два раза населением угля для отопления, а также автомобилей.

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«Только зарегистрировано в Бишкеке 460 тысяч единиц автотранспорта, не считая транзитного», — сказал он.

Чиновник добавил, что общественные организации, население говорят, что уровень загрязнения превышает критический предел и необходимо объявлять чрезвычайную ситуацию.  «Но есть объективные данные наблюдений, которые проводит Кыргызгидромет», — сказал он.

Аязбек Кыдыргычев добавил, что датчики «МувГрин» дают искажение, особенно при минусовых температурах.

«Но надо давать объективную картину. А то когда саммит был, говорили, что самолет Владимира Путина не мог сесть из-за смога. Но все мы знаем, что в низинах туман — частое явление. Тут уже политизируют вопрос», — сказал он.
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