Пройду для интереса. Ирина Карамушкина о назначении психиатрической экспертизы

Ирина Карамушкина намерена пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом депутат Жогорку Кенеша сообщила 24.kg.

«Сегодня адвокат позвонила мне и сказала о необходимости пройти экспертизу. Юрист отметила, что это обязательная процедура, которая применяется к особо опасным преступникам, а статья «Захват заложников» относится к этой категории. Эскпертизу я пройду для интереса, хоть посмотрю, как это делается. Народ проявляет недовольство, и чем больше эта волна поднимается, тем циничнее власть закручивает гайки», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, в рамках досудебного производства следственная группа МВД назначила психолого-психиатрическую экспертизу 16 обвиняемым по захвату заложников в селе Кой-Таш. В числе тех, кто должен ее пройти, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и два депутата Жогорку Кенеша — Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Оба парламентария подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест.