09:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Алмазбека Атамбаева ждет еще одно обвинение — по беспорядкам в Кой-Таше

Алмазбеку Атамбаеву предъявят еще одно обвинение — по беспорядкам в Кой-Таше 7-8 августа сразу по нескольким статьям, включая «Соучастие в убийстве». Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Сергей Слесарев.

По его словам, обвинение по остальным эпизодам (всего их 14), в том числе в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, Алмазбек Атамбаев должен получить после окончания следствия. Расследование продлено еще на два месяца.

«Как будут по ним проходить суды, пока неизвестно. Намерен ли мой подзащитный участвовать в этих судебных разбирательствах, я пока утверждать не могу. Мы этот вопрос не обсуждали», — пояснил Сергей Слесарев.

Читайте по теме
Дело об освобождении Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев доставлен в суд

Он добавил, что не может сказать точно — доставят ли сегодня на процесс по незаконному освобождению Азиза Батукаева бывшего главу государства. Давать показания по этому факту Алмазбек Атамбаев отказался еще на следствии. Напомним, на первое заседание суда по этому делу бывшего президента доставили принудительно.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Что выяснила государственная комиссия
Дело Атамбаева. Никто из сторонников бывшего президента на пытки не жалуется
Дело Атамбаева. Сыновьям бывшего президента судья не дает свидания с отцом
Дело «Автомаш-Энерго». Сын Алмазбека Атамбаева о компании и помощи отца
Освобождение Батукаева. Процесс отложен, заболел судья
Дело Атамбаева. Алгу Кылычева оставили под домашним арестом до 2020 года
Дело Атамбаева. Двоих депутатов оставили под домашним арестом
Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Сергей Слесарев: У следствия нет доказательств вины Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в&nbsp;суд на&nbsp;журналистов Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! представляет новый тариф для &laquo;умных&raquo; устройств Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
10 декабря, вторник
09:05
Пройду для интереса. Ирина Карамушкина о назначении психиатрической экспертизы Пройду для интереса. Ирина Карамушкина о назначении пси...
08:56
Когда зажгут главную елку страны. Не пропустите, это будет красиво
08:55
Крайне вредным для культуры управленцем назвали Азамата Жаманкулова феминистки
08:48
Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер
08:47
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется возле Ошского рынка
9 декабря, понедельник
23:48
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году