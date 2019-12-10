Алмазбеку Атамбаеву предъявят еще одно обвинение — по беспорядкам в Кой-Таше 7-8 августа сразу по нескольким статьям, включая «Соучастие в убийстве». Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Сергей Слесарев.

По его словам, обвинение по остальным эпизодам (всего их 14), в том числе в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, Алмазбек Атамбаев должен получить после окончания следствия. Расследование продлено еще на два месяца.

«Как будут по ним проходить суды, пока неизвестно. Намерен ли мой подзащитный участвовать в этих судебных разбирательствах, я пока утверждать не могу. Мы этот вопрос не обсуждали», — пояснил Сергей Слесарев.

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Он добавил, что не может сказать точно — доставят ли сегодня на процесс по незаконному освобождению Азиза Батукаева бывшего главу государства. Давать показания по этому факту Алмазбек Атамбаев отказался еще на следствии. Напомним, на первое заседание суда по этому делу бывшего президента доставили принудительно.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.