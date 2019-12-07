Аудит расходов на ВИК-2018 выявил финансовые нарушения на 1,3 миллиона сомов

По итогам аудита расходов на подготовку и проведение III Всемирных игр кочевников в 2018 году выявлены финансовые нарушения на 1 миллион 349,5 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минкультуры при приобретении товаров и услуг допустил нецелевое использование бюджетных 348,8 тысячи сомов. Сумма восстановлена.

Кроме того, приказом Минкультуры необоснованно списаны товарно-материальные ценности как утерянные в ходе проведения ВИК на 1 миллион сомов. Средин них театральные костюмы, реквизит и костюмы для рабочей группы. Из этой суммы восстановлено 614,6 тысячи сомов.

«Без проведения конкурса дирекцией по национальным видам спорта Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта закуплены гостиничные услуги в гостевых домах с улучшенными условиями для 37 VIP-гостей на 500 тысяч сомов. Отделом закупок Минкультуры не проведен мониторинг при госзакупке транспортных услуг, ивент-услуг и услуг режиссерско-постановочной группы по организации проведения открытия и закрытия ВИК», — рассказали в Счетной палате.

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Минкультуры при закупке услуг по разработке и пошиву театральных и сценических костюмов осуществлена государственная закупка методом прямого заключения. В итоге конкурсная комиссия выбрала победителя, предложившего цену на 212,5 тысячи сомов больше, чем другая компания.

При закупке гостиничных услуг конкурсная комиссия департамента информации и массовых коммуникаций определила, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена. При этом не запросила в письменной форме у поставщика ОсОО «Алтын Жай» детальную информацию по конкурсной заявке по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности исполнить договор. В конкурсной заявке расценки по одному лоту были ниже на 1,4 миллиона сомов, по другому — на 1 миллион 815 тысяч сомов.

Из выявленной суммы финансовых нарушений подлежит восстановлению 1 миллион 349,5 тысячи сомов. В ходе аудита восстановлено 963,4 тысячи сомов.

«По итогам аудита Счетной палатой даны предписания и рекомендации по восстановлению и устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в соответствующие органы», — заключили в ведомстве.

На проведение и организацию III Всемирных игр кочевников потратили 466 миллионов сомов. Из бюджета направили 303,6 миллиона. Еще 163 миллиона сомов выделили отечественные компании и международные организации в качестве спонсорской помощи.