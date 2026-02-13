Мэрией Бишкека проведен аудит муниципального учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию, современному пятиборью, фехтованию, триатлону и дзюдо «Дельфин»». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

По итогам проведенного аудита выявлены нарушения финансовой дисциплины и несоответствие требованиям действующего законодательства Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета и отчетности, архивного дела и внутреннего контроля.

Общая сумма финансовых нарушений составила 8 миллионов 880 тысяч 600 сомов. В ходе аудита 414 тысяч 500 сомов восстановлены в городской бюджет.

Материалы аудита переданы в прокуратуру Бишкека для дачи юридической оценки.