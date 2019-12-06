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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Процесс отложен, заболел судья

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Сегодняшнее заседание отложено. Заболел председательствующий Эмиль Кайыпов. Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что он намерен ходатайствовать, чтобы его подзащитного не привозили на слушания. Юрист добавил, что ознакомиться с последним томом дела ни он, ни Атамбаев не успели. 

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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