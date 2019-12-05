Арест Афтандила Жоробекова. У здания суда митингуют его сторонники

Первомайский районный суд Бишкека сегодня рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения администратору страницы «БеспределKG» Афтандилу Жоробекову. Об этом 24.kg сообщил юрист правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов.

По его словам, адвокаты, представляющие интересы арестованного блогера, подали жалобу в Бишкекский горсуд, заседание назначили на завтра.

Однако следователь ГКНБ подал ходатайство об изменении меры пресечения, и его рассмотрит сегодня Первомайский районный суд.

У здания суда собрались активисты в поддержку Афтандила Жоробекова. Фотографию в соцсети Twitter опубликовала Ширин Айтматова.