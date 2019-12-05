Президента призывают не бояться Садыра Жапарова и амнистировать его

Сторонники Садыра Жапарова призывают президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова рассмотреть вопрос об амнистии экс-депутата как можно быстрее. С открытым обращением к главе государства они выступили на пресс-конференции в 24.kg.

Депутат легендарного парламента Шергазы Мамбетов отметил, что в республике объявили амнистию и многих уже освободили. Однако вопрос в отношении Садыра Жапарова затягивают по непонятным причинам.

Мы обращаемся к президенту страны, чтобы он принял решение и не допускал нарушения закона. Шергазы Мамбетов

По словам академика Омарбая Нарбекова, нынешние власти, как и прежние, боятся Садыра Жапарова, поскольку он говорит правду. «Его не должны бояться. Он беспокоится о будущем, о судьбе кыргызского народа», — добавил он.

Садыр Жапаров обратился за помилованием к президенту. Однако комиссия по помилованию при главе государства направила его прошение в ГСИН на доработку из-за нехватки документов.

Суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.