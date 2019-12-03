Дважды Кыргызстан занимал последнее место в рейтинге школьного образования PISA — в 2006 и 2009 годах, после чего страна отказалась от участия в тестировании. Однако в планы чиновников вновь вернулась идея проверить знания учащихся.

Какие выводы должны были сделать в Минобразования и какие задачи необходимо решить для улучшения показателей? Об этом 24.kg рассказал руководитель сферы образования по региону Европы и Центральной Азии Всемирного банка Гарри Патринос.

Фото Всемирного банка. Гарри Патринос

— Есть какой-то прогноз, не опозорится ли республика снова?

— По сравнению с первым раундом во втором Кыргызстан накопил определенный опыт, поэтому тогда результаты немного улучшились. В принципе это положительная тенденция.

Что касается дальнейших результатов, мне сложно говорить о чем-то конкретно, потому что до 2024 года (когда планируется следующее участие) еще есть время. Надеюсь, усилия правительства и партнеров по развитию улучшат ситуацию.

Здесь ведь очень много факторов играют роль. Не стоит только концентрироваться на баллах, месте, которое занимает страна.

Очень важно оценивать информацию, полученную от участия, чтобы в дальнейшем принимать решения и вносить изменения в саму систему образования.

Многие страны, которые принимали участие в таком тестировании и получали не самые высокие баллы, выстраивали свои дальнейшие стратегии на основании полученных результатов. И после этого у них произошел прогресс.

— Что сегодня должен сделать Кыргызстан, чтобы и у нас случился прогресс?

— Прежде всего инвестировать в раннее развитие детей. Затраченные ресурсы возвращаются в большем объеме. Но чтобы узнать, насколько эти инвестиции себя оправдают, требуется время.

Ученики, которые посещали программы дошкольного развития два или три года, в PISA-2017 продемонстрировали результаты на 35 процентов выше тех, кто не ходил.

В отчете PISA-2009 отмечено: у кыргызстанских 15-летних учеников, которые посещали программы дошкольного развития хотя бы один год, результаты в среднем были на два процента выше.

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Второй аспект, на который я бы обратил внимание, — правильная оценка и измерение знаний, а также проведение анализа, чтобы политические решения были взвешенные.

На что нужно обратить внимание? На умение читать в раннем возрасте. Это улучшает в дальнейшем успеваемость и восприятие информации. Сегодня, к сожалению, более половины 10-летних детей по всему миру не умеют воспринимать прочитанную информацию. В странах с более низким уровнем дохода это соотношение может быть даже выше, чем 80 процентов.

В Кыргызстане 64 процента десятилетних детей не понимают прочитанную информацию. Гарри Патринос

И это несмотря на весь имеющийся прогресс в области дошкольного образования и всеобщий охват школьным. Посещение школы без получения знаний — это не только упущенные возможности, но и огромная несправедливость. Очень важно обеспечить качество преподавания, инвестиции особенно в начальное образование, профессиональный рост учителей, нужно поднять статус учителя на высокий уровень.

— Вы сказали про правильную оценку. У нас не раз выступали за изменение системы оценивания, уход от пятибалльной системы. Насколько это будет оправданно?

— Системы оценивания бывают разные, где-то используются более простые подходы, где-то сложные. Оценка важна не сама по себе, а для дальнейших улучшений. Мы будем продолжать работу с правительством Кыргызстана над этим, а также над профессиональным развитием и обучением учителей. Ведь они — основной ресурс в школах. Важно, чтобы у них была достойная зарплата.

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Но одной зарплаты мало. Педагоги должны иметь достаточно информации и инструментов в своих руках, чтобы уметь оценить суть проблемы и правильно ее разрешить. Особенно остро проблема дополнительной помощи стоит в отдаленных регионах.

Не всегда ты можешь оценить себя сам — все ли ты делаешь правильно. Кто-то это делает по-другому, лучше. Важно доводить информацию об успешных методиках. В Юго-Восточной Азии учителя, к примеру, делятся друг с другом и планами уроков, и методами преподавания, и своим опытом. В КР пилотировали общепринятый по всему миру инструмент — наблюдение за педагогической практикой учителя в классе. Чтобы можно было оценить и дать рекомендации, чему следует уделить внимание, что изменить или улучшить.

— Какова возвратность инвестиций в образование? Какой выхлоп дает, к примеру, $1, затраченный на раннее развитие?

— Инвестирование в образование несет не только социальную значимость, но и экономическую выгоду. Она была подсчитана. По всему миру каждый дополнительный год образования в дальнейшем позволяет зарабатывать больше на 8-10 процентов.

В Кыргызстане возвратность инвестиций составит почти 10 процентов. Это высокий показатель.

Прибыль от инвестирования в образование гораздо выше по сравнению даже с рынком капиталов, акциями, инвестированием в недвижимость, банковскими депозитами и так далее. В США возвратность инвестиций в раннее образование составляет $8 долларов на каждый инвестированный доллар. В развивающихся странах это соотношение еще выше.

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Согласно индексу человеческого капитала, в среднем по миру ребенок, рожденный сегодня, к своему 18-летию сможет реализовать только половину своего потенциала. Причина в том, что в раннем возрасте для него созданы недостаточные условия с точки зрения качества обучения и медицинского обслуживания.

По Кыргызстану данные немного лучше, мы ожидаем, что ребенок, родившийся сегодня, к моменту достижения 18-летнего возраста сможет реализовать почти 60 процентов своего потенциала. Кыргызстану необходимо достичь более высоких результатов в сфере здравоохранения и образования, чтобы реализовать свои стремления к более развитой и продуктивной экономике и улучшению уровня жизни граждан.