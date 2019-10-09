Школьная система Кыргызстана. Как мы теряем образованное общество

Отличительная особенность многих наших чиновников — в публичном пространстве говорить очевидное.

Одно из последних выступлений премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева тому подтверждение. На торжественном мероприятии по случаю Дня работника образования глава правительства заявил: «Профессия учителя — это особое искусство, воплотившее в себя талант, творчество и вдохновение».

Наш премьер забыл только добавить, что в Кыргызстане профессия учителя — это еще и особое искусство выживать. Даже несмотря на то, что к профессиональному празднику им повысили зарплаты.

А еще Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что «сегодня развитие здравоохранения и образования является приоритетом государства». Прекрасно сказано. Только за всей этой «халвой» по факту нет содержания.

Востребованы всегда

«Профессия учителя будет востребована всегда...» — это тоже из уст премьера, и с этим не поспоришь.

Но глава правительства не говорит, что в Кыргызстане не осталось ни одного специализированного вуза, который бы занимался подготовкой именно школьных учителей.

Единственный Кыргызский государственный педагогический институт имени Ишеналы Арабаева по моде постсоветских лет переименовали в университет, и он больше не считается кузницей кадров для системы школьного образования.

Все профильные педагогические вузы и факультеты готовят педагогов. Но это совсем другое, педагог — это не учитель. Это в большей степени преподаватель высшего учебного заведения, способный и имеющий возможность заниматься научными исследованиями.

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Профессия школьного учителя предполагает, что, помимо общеобразовательных предметов и специализации, выпускник владеет знаниями в области педагогики, современными методиками преподавания, знаком с новейшими технологиями.

Когда из наших школ окончательно уйдет поколение учителей, получивших образование в советское время, учить маленьких кыргызстанцев будет просто некому. То есть учителя, конечно, будут, но вот каким будет их уровень...

Быть учителем – это почетно…

...еще один тезис из речи Мухаммедкалыя Абылгазиева. Это правда. Но только не сегодня и не в нашей стране.

Отношение государства к учителям иллюстрирует их заработная плата. Они — самая низкооплачиваемая категория бюджетников.

И никакими красивыми словами это не отменить. А еще давайте будем честными. Кто идет работать в школы? Ничтожный процент тех, кто реализует свою мечту детства сеять «мудрое, доброе, вечное», кто пришел в систему образования по призванию.

Основная масса — набравшие низкие баллы на ОРТ, а следовательно, без шансов поступления в престижный вуз, и те, у кого не хватило связей, чтобы найти работу получше.

Где учить детей?

На весь Кыргызстан — около 80 тысяч учителей. Но в регионах, тем более в отдаленных районах, учителей катастрофически не хватает. Физику, химию, информатику зачастую преподают учителя физкультуры или другие предметники по совместительству.

Нет и достаточного количества школ. Из более 2 тысяч 200 школ около 200 — в аварийном состоянии. Эксперты утверждают, что проблему с нехваткой школ можно решить, если построить не менее 500 новых учебных заведений. Ведь ежегодно в стране 1 сентября за парты садятся без малого полтора миллиона школьников с 1-го по 11-й класс.

Катастрофическая ситуация в государственных школах в Бишкеке.

Начальные классы переполнены. В среднем в каждом классе не менее 40 человек. В классах душно, мало места, некоторые сидят по трое. У учителей при таком числе учеников просто нет возможности уделять внимание каждому, следить за успеваемостью и развитием подопечных так, чтобы вовремя скорректировать подход.

А зарплата не стимулирует учителей прыгать выше головы.

Ничто так не ценно, как здоровое и образованное общество. Только оно сможет преодолеть все трудности и невзгоды. Именно стремление к познанию и творческий труд позволили человеку совершить исторический скачок из прошлого к современному индустриальному обществу. Мухамедкалый Абылгазиев

Тут премьер тоже стопроцентно прав.

Без хорошего образования — именно образования, а не наличия диплома — у страны нет будущего. Не будет ни развитой экономики, ни ответственной элиты, в том числе и управленческой. Ничего не будет. Это не пафос. Это горькая правда, с которой власти не знают, что делать. С нехваткой школ и учителей, учебниками с ошибками и непонятными школьными программами, невиданным количеством университетов, которые не способны конкурировать с ведущими вузами даже региона.

Здравствуй, PISA

Мы опять замахнулись на участие в PISA(Programme for International Student Assessment). Об этом заявила, будучи министром образования и науки, Гульмира Кудайбердиева.

Кыргызстанские школьники будут сдавать международное тестирование в 2024 году. По правилам программы в нем участвуют 15-летние подростки. Самые обычные среднестатистические школьники.

PISA — не предметная олимпиада, куда отправляют лучших из лучших. Исследование, которое проходит каждые три года по всему миру, оценивает положение в системе образования страны-участника.

Тестирование проводят по трем направлениям и выявляют читательскую, математическую и естественно-научную грамотность школьников старших классов. Иначе говоря, оценивают их способность применять полученные школьные знания в реальной жизни.

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Например, чтобы оценить читательскую грамотность, то есть способность индивидуума понимать и оценивать информацию из текста, школьникам предложили прочитать басню Эзопа «Скряга» и указать правильно последовательность событий. Причем это самый простой уровень теста.

Или еще тест — осмыслить и оценить объявление из супермаркета об арахисовой крошке в лимонном печенье, которое может вызвать аллергию. Школьникам предложили ответить на вопрос: как поступили бы вы, купив такое печенье, и почему?

Задания на проверку математической грамотности предполагают выявить навыки использования школьниками математических процедур, методов и инструментов для объяснения, описания или предсказания явлений.

Один из простейших примеров из тестов PISA — это на основании гистограммы, отражающей объемы месячных продаж дисков вымышленных музыкальных групп, дать ответ, в каком месяце продажи дисков одной группы превысили продажи другой.

Естественно-научная грамотность — это способность использовать знания для объяснения различных явлений, осведомленность в том, что естественные науки и технологии оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы.

В самом простом задании из этой части школьникам предлагается, например, оценить два утверждения, описывающих процесс в напряженных мышцах. В одном говорится, что к мышцам увеличивается приток крови, а во втором — что в них откладывается жир.

Кыргызстан в исследовании PISA участвовал в 2006 и 2009 годах. Результаты шокировали. Оба раза кыргызстанские школьники показали самые плохие результаты из всех участников.

Главный вывод экспертов: в большинстве наши школьники имеют проблемы с критическим мышлением, его продуктивностью, а в будущем смогут заниматься только деятельностью, основанной на простой и конкретной последовательности действий.

Но в шоке наше общество пребывало недолго. Плачевные результаты мониторинга руководством к действию для новой власти после 2010 года не стали. Мы просто приостановили участие в программе. Как заявил в 2011-м министр образования Канат Садыков, мы не участвуем в PISA, потому что у нас идет реформа системы образования.

Будущие кыргызстанские участники тестирования PISA-2024 уже ходят в школу. Пока оснований предполагать, что результаты будут иными, нет. Потому что ничего в системе нашего образования не меняется. Становится только хуже. Несмотря на бесконечные заявления о реформах, суть которых никто объяснить не может.