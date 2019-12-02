Сотрудника ГКНБ, вымогавшего 350 тысяч сомов, освободили от отбывания наказания

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным сотрудника ГКНБ, вымогавшего взятку в 350 тысяч сомов. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что А.Н. признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

«15 мая 2019 года для получения материальной выгоды обвиняемый инициировал встречу с директором музея изобразительных искусств Юристанбеком Шыгаевым. При встрече обвиняемый шантажировал его наличием уголовного дела в ГКНБ по факту кражи картины Айвазовского, приблизительная стоимость которой $1 миллион. А.Н. стал требовать $20 тысяч за положительное решение по уголовному делу», — сообщается в приговоре.

Юристанбек Шыгаев объяснил, что не может предоставить эту сумму, поскольку у него маленькая зарплата. А.Н. снизил размер взятки до $5 тысяч и предупредил директора музея, что это окончательная сумма и ее нужно передать до 17 мая 2019 года.

«В назначенный день А.Н. прибыл в здание музея, зашел в кабинет директора и получил от него 50 тысяч сомов, после чего был задержан с поличным», — указывается в приговоре.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил, что вымогал деньги для погашения долга. Услышав, что у Юристанбека Шыгаева проблемы, бывший сотрудник ГКНБ решил воспользоваться этим.

Суд прекратил уголовное разбирательство по статье «Мошенничество», но признал виновным по статье «Злоупотребление должностным положением». Однако судья освободил его от отбывания наказания и назначил пробационный надзор.

Напомним, сотрудника ГКНБ задержали с поличным при получении взятки. Он шантажировал сотрудника музея изобразительных искусств наличием уголовного дела и проверками. Дело касалось кражи из музея дорогостоящей картины, которая пропала в 2013 году. За прекращение проверок сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. 17 мая в кабинете директора музея при получении части взятки в 50 тысяч сомов его задержали.