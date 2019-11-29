Сергей Слесарев: У следствия нет доказательств вины Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Следующее заседание состоится 6 декабря. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и экс-советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев знакомятся с материалами дела.

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Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев отметил, что в деле нет никаких доказательств вины его подзащитного. «Протокол очной ставки Шамиля Атаханова и Алмазбека Атамбаева подтверждает: Атаханов не давал показаний против него. Речь шла о спецоперации, и Атамбаев не знал, что Батукаев болен лейкозом. Кстати, следствие так и не представило доказательств, что Азиз Батукаев здоров и что никакого рака у него нет и не было», — добавил Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.