Освобождение Батукаева. Кадыр Атамбаев назвал процесс судилищем

В Первомайском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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По словам адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева, его подзащитного доставили в суд принудительно. Но он не оказывал сопротивления, чтобы, как выразился сам Атамбаев, «не подставлять ребят».

Процесс уже начался. В суд прибыл сын Атамбаева — Кадыр. Он назвал это судилищем и заявил журналистам, что узнал о том, что его отца привезли на процесс, из СМИ. Его самого он так и не увидел.

Отметим, Кадыру Атамбаеву не дают свидания с арестованным отцом.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.