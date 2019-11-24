Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых

Два года назад, 24 ноября 2017 года, Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана. Его руководство страной у многих вызывает неоднозначную оценку — от надежды на перемены до разочарования. Сегодня 24.kg опубликует несколько материалов, посвященных работе Сооронбая Жээнбекова.

Журналисты опубликовали вторую часть расследования о контрабандных схемах, в которых якобы замешан клан Райымбека Матраимова.

Читайте по теме Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом

Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам «Азаттыка», Kloop и OCCRP о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал. По признанию Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. За пять лет из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум $700 миллионов. Истинную природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. Из расследования журналистов

Тем временем в республике пытаются замять еще один скандал — с якобы исчезнувшими из ГКНБ $200 тысячами. Они являются вещдоками по уголовному делу о крупной взятке. Кстати, суд успел приговорить главного обвиняемого — экс-начальника управления Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева — к пяти годам лишения свободы. ГКНБ заявило, что деньги не пропадали, но даже по требованию депутатов Жогорку Кенеша вещдок так и не показали. Мол, деньги уже оприходовали в бюджет.

Читайте по теме В 10 раз подорожает с нового года растаможка автомобилей в Кыргызстане

Тем временем Совет ЕЭК не поддержал просьбу правительства Кыргызстана о продлении льгот по растаможке автомобилей. В итоге новые расценки начнут действовать в республике с 1 января 2020 года. Как это отразится на рынке и ценах, пока сложно сказать. Ведь изменение тарифов не затронет транспорт, который производят на территории ЕАЭС. Для автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из других стран, растаможка подорожает примерно в 10 раз.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Неожиданный поворот в деле Азиза Батукаева

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаева и Шамиль Атаханов (слева)

В интернет слили протокол очной ставки экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Документ датирован 21 августа 2019 года. Очную ставку проводил руководитель следственной группы МВД Эркинбек Аширходжаев. Она прошла в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. На ней Шамиль Атаханов озвучил новые подробности о деле. Об этом в материале «Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова».

Кому мешают новые технологии в Бишкеке

В Кыргызстане завершается второй год, объявленный, как и 2018-й, Годом цифровизации. За это время реализаторам президентских амбиций досталось немало критики — то там, то тут амбициозные проекты давали сбой. Критиковали традиционно стражи интересов государства — гражданские активисты и журналисты. 24.kg выслушало чиновников, как им из кабинетов власти видится цифровизация страны.

Кому модернизация ТЭЦ может стоить свободы

Фото 24.kg. В суде по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека много противоречивых показаний

В Свердловском районном суде Бишкека подходит к концу разбирательство по уголовному делу о модернизации ТЭЦ. Бывшим высокопоставленным чиновникам Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Айбеку Калиеву, Осмонбеку Артыкбаеву и топ-менеджерам энергосектора предъявили обвинение в коррупции. Никто из подсудимых вину не признает.

Ранее юристы сообщали, что их подзащитные могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф. 24.kg напоминает, в чем конкретно обвинили бывших высокопоставленных чиновников.

Дружба, от которой многие хотят откреститься

Убийство китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле вызвало широкий общественный резонанс. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. Предпринимателя связывали с экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. Подробнее об этом в материале «Убийство Айеркена Саймаити. С кем из кыргызских чиновников дружил бизнесмен».

Француз, влюбленный в кухню и Кыргызстан

Фото из архива Филиппа Лафорга. Филипп Лафорг в Кыргызстане

Француз Филипп Лафорг приехал в Кыргызстан в 2017 году. Руководит рестораном и радуется жизни. «Мне 62 года. Родом из Прованса. В молодости бросил университет и стал учиться у знакомого шеф-повара кулинарному мастерству. В 21 год открыл ресторан. В 24 получил звезду «Мишлена» (кулинарный «Оскар»), став ее самым молодым обладателем во Франции», — рассказал в интервью 24.kg французский ресторатор.

Чтобы финансы не пели романсы

Самая читаемая детская книга о деньгах в мире — «Пес по имени Мани». Она полезна не только детям, но и взрослым. Мы выбрали из нее самые важные советы, которые помогут правильно управлять деньгами. Подробнее в материале «Пес по имени Мани». Как детям и взрослым научиться управлять деньгами«.

Чемпионский рецепт побед

Фото @bayastan.b. Чемпион мира и Азии по таэквондо ITF Баястан Баргыбаев

Баястан Баргыбаев — один из самых титулованных таэквондистов Кыргызстана. В 2018 году он стал чемпионом Азии, недавно — чемпионом мира. А еще он успешный тренер и открытый человек. Кому Баястан Баргыбаев посвящает победы, как совмещает работу и спорт и о чем мечтает, 24-летний уроженец села Гульча рассказал в интервью 24.kg.

Как чиновники не решают проблемы кыргызстанцев

Мэрия Бишкека отчитывается, что ведет активную работу над улучшением устаревшей системы общественного транспорта: и решает, как обновить изношенный автопарк, и как порядок с маршрутками навести. Но пока кардинальных изменений не видно. Но если бишкекчанам хотя бы обещают навести порядок, то сельчанам в этом повезло меньше. Об этом в материале Марии Орловой «Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Данилы Васильева. Ночной Бишкек

Вот и очередные выходные. Погода, конечно, не очень жалует нас, и не каждый сейчас соберется выехать на природу. Но полюбоваться красотами Кыргызстана можно и дома, с чем помогут авторы нашей рубрики — «Мгновения жизни. Ночной Бишкек и осенняя Иссык-Ата».

Как победить нелюбовь на работе

На рабочем месте мы проводим много времени. Тысячи кыргызстанцев трудятся в коллективах, и от контактов с сотрудниками не скрыться. Как наладить отношения с коллегами и что делать, если они по каким-то причинам вас невзлюбили. Об этом 24.kg рассказал организационный психолог, консультант в области HR Татьяна Кан.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На тротуар на проспекте Манаса заехал автолюбитель. Видимо, купить гамбургер

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».