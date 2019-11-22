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Общество

Треть государственных ипотечных кредитов получили сотрудники сферы образования

Тридцать процентов кредитов Государственной ипотечной компании получили сотрудники сферы образования. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила председатель правления ГИК Эльмира Абдыжапарова.

По ее данным, 37 процентов кредитов выдали представителям бюджетной сферы, 14 процентов — здравоохранения, еще 30 процентов — образования. Меньше всего государственных ипотечных кредитов получили работники социальной сферы (2 процента) и культуры (2 процента). Еще 1 процент кредитов выделили работникам негосударственных органов.

«С ноября ставки по ипотеке снизили до 7-8 процентов. Мы сейчас отходим от практики строительства жилья, делая упор на привлечение финансов», — отметила Эльмира Абдыжапарова.
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