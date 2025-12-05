21:42
В Бишкеке состоится международный фестиваль оперного искусства

14-15 декабря в Бишкеке состоится международный фестиваль оперного искусства, приуроченный к 85-летию народного артиста СССР Булата Минжылкиева. Об этом сообщает театр оперы и балета в соцсетях.

По его данным, участниками фестиваля станут звезды мировой оперной сцены.

В большом гала-концерте поклонников оперного искусства ждет встреча с заслуженными артистами Туралом Агасиевым (Азербайджан), Сайфулло Юсуповым (Таджикистан), Кириллом Борчаниновым (Узбекистан), лауреатами международных конкурсов Таиром Тажи (Казахстан), Павлом Янковским (Россия) и Тункай Куртоглу (Турция).

театра оперы и балета
Фото театра оперы и балета

Программу украсят и лучшие голоса кыргызской оперы: народные артисты Кыргызской Республики Асель Бекбаева, Бакыт Ыбыкеев, заслуженные артисты Айзирек Момунова, Айбек Саралаев, Заира Раимбекова, солисты Оксана Шутова, Эрмек Мараимов, Таир Бейшеев.

За дирижерским пультом будут работать народный артист Кыргызской Республики Жумакадыр Каниметов, Захар Бутенко и Семетей Султанов.

14 декабря в Малахитовом зале состоится концерт солистов оперы Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Для зрителей прозвучат произведения зарубежной, русской и национальной классики.
